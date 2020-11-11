مصادر: 600 ألف عقار للدولة مستغل من قبل جهات حكومية وحزبية

2020/11/11 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر مطلعة ان ستمئة ألف عقار تابع للدولة مستغلة من قبل جهات حكومية وكيانات حزبية وبعضها متجاوز عليها من قبل ‏جهات مسلحة أو مواطنين.

وأشارت المصادر الى ان عدد العقارات المتجاوز عليها في بغداد تصل الى نحو مئتين وخمسين ألف عقار،‎ وان أربعين بالمئة منها مستغلة بشكل أصولي وقانوني، غير ان نسبة كبيرة منها لم ترتقِ إلى مستوى الإيجارات ‏المتعارف عليها، وأن إيراداتها السنوية لا تتعدى الخمسمئة مليار دينار عراقي‌‎.

ولفتت المصادر الى أن الكثير من عقارات الدولة تم التلاعب بوثائقها وبيعها إلى أشخاص بطرق غير قانونية في الفترات السابقة، وأن ‌‏استرجاع هذه العقارات تتطلب إقامة دعاوى قضائية.

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