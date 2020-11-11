وفاة عراقي وإصابة العشرات في حادث انقلاب حافلة سياحية

2020/11/11 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

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أسفر انقلاب حافلة سياحية متوجهة من إقليم كردستان إلى تركيا عن وفاة شخص وإصابة العشرات من السائحين.

مصادر محلية ذكرت ان انقلاب حافلة صباح اليوم الأربعاء قرب مدينة اورفا التركية تضم سائحين من مدينة السليمانية، ومتوجهة إلى مدينة سامسون أدى إلى وفاة سائح يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما، إضافة إلى إصابة اثنين وثلاثين آخرين من بينهم اثنان أصابتهم خطيرة.

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