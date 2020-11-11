وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

2020/11/11 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الديوان الملكي البحريني، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين بنا، أن الأمير الراحل توفي صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة.



وأضافت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الراحل إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

هذا وأعلن العاهل البحريني الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الخميس.

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