الحكومة والبرلمان: اتفاق على إطلاق راتب و»تأجيل» الثاني

2020/11/11 | 13:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميتصدرت فقرة التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم الأربعاء، فيما قدمت اللجنة المالية للحكومة مقترحات لـ»حل الأزمة» الاقتصادية وتعديل سلم الرواتب.وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت المستقبل العراقي نسخة منها، فأن الفقرة أولاً من الجدول تضمنت التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.في حين تضمنت الفقرة الثانية، التصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية، بينما ضمت الفقرة الثالثة، استمرار مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.وختم البرلمان جدوله بمناقشات عامة.ورهن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، دفع رواتب الموظفين بتعاون مجلس النواب، محذراً من جهات تحاول استخدام ازمة السيولة كـ»مادة سياسية».وتمر البلاد بأزمة مالية بدأت مع تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضت عليها آنذاك، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل شبه الأوحد لميزانية العراق، مما تسبب بتأخير متكرر خلال الاشهر الماضية في دفع رواتب الموظفين.وتزداد ضغوط الشارع بعد تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي مع اقتراب نهاية الثلث الاول من تشرين الثاني.بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية حقيقة إمكانية الحكومة في توزيع راتب شهرين للموظفين.وقال عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد ان «اللجنة ستجتمع لتحديد مبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي» مبينا ان «مبلغ الاقتراض سيتراوح بين 12 الى 15 تريليون دينار وقناعة اللجنة ان لا يصل الى 20 تريليون دينار».وتوقع رشيد «إقرار مشروع القانون في جلسة البرلمان بعد الخميس» لافتا الى ان «القانون لا يسمح بتوزيع الحكومة راتبين الى الموظفين».فيما أستبعد مصدر في المالية «توزيع راتبين خلال الشهر الحالي كون الموضوع ليس يسير على الحكومة كما ان اللجنة سوف تتفق على اقراض قيمته ١٥ ترليون دينار».وبين ان «الأموال الموجودة حالياً في البنك المركزي العراقي نقداً تصل الى 10 تريلونات دينار» مستبعداً «توزيع رواتب الموظفين قبل إقرار قانون الاقتراض».وأوضح المصدر، ان «التصويت على قانون الاقتراض لدفع الرواتب سيكون لغاية شهر كانون الثاني 2021 أي الصرف سيشمل الشهر الأول من العام المقبل وليس كما يشاع لنهاية 2020 فقط».بدورها، أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي انها قدمت لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدداً من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اللجنة المالية النيابية برئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزير المالية ومديرة دائر المحاسبة فضلاً عن رئيس هيأة التقاعد الوطنية.وقدمت النائب ماجدة التميمي أثــــناء اللقاء العديد من المقترحـــــات التي من شأنها أن تخرج البلد من أزمته، وركزت على وضع أسس سليمة لإدارة الدولة.وقالت التميمي إن البداية الصحيحة تكون عبر انشاء قاعدة بيانات دقيقة من خلال اجراء تعديلات على آلية استخراج البطاقة الوطنية وإعطاء رقم لكل مواطن عراقي، مبينةً أنه يمكن من خلالها توفير البيانات المطلوبة لرسم السياسات واعداد الخطط والبرامج لكل انشطة الدولة.وأوضحت التميمي إن قاعدة البيانات توفر لنا تعداد سكاني دون اللجوء الى التعداد السكاني بالطريقة التقليدية، لافتةً إلى أنها تحدد أعداد الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم والعاطلين عن العمل وذوي الرواتب المزدوجة والتعرف على المستوى التعليمي.وأضافت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي: إن قاعدة البيانات الدقيقة يمكن من خلالها تحديد أكثر الامراض التي يعاني منها المواطنين العراقيين، مشيرةً في ذات الوقت إلى أنها ستكشف أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر جرد شامل بالممتلكات. وطالبت التميمي بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة بشكل عاجل على أن يرافقه إجراء مراجعة وتقييم عمل لمؤسسات الدولة كافة وفق معياري الكلفة والمنفعة، منوهةً إلى أهمية التعرف على تكلفة هذه المؤسسة أو تلك وماذا تقدم للدولة من ايرادات وخدمات بالإضافة إلى الوقوف على مستوى جودة تلك الخدمات وبيان انتاجية الموظف.كما أكدت التميمي على وجوب توظيف وسائل الاعلام لشرح خطوات الحكومة وابعاد قراراتها للشعب، ملفتةً النظر إلى إن المواطن أصبح مشوشاً في ظل الكم الهائل من الاخبار المتضاربة التي تبث من القنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي غير المسيطر عليها.وأعلنــــــت عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون عن عدم وجود ازمة بالاموال ولكن الازمة في الادارة ومعها فإننـــــا نحتاج إلى تخطيط جيد وتنفيذ دقيق ومتابـــــعة ومحاسبة، مؤكدةً على ارسال موازنـــــة عام ٢٠٢١ والحسابات الخـــــتامية منذ عام ٢٠١١ لغاية ٢٠١٩ إلى مجلس النواب.

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