مجموعة AliBaba الصينية تجني 56 مليار دولار من مبيعات يوم العزاب

2020/11/11 | 14:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

قالت مجموعة AliBaba الصينية إن الطلبيات عبر مواقعها للتجارة الإلكترونية خلال موجة الشراء في يوم العزاب تجاوزت 56 مليار دولار بحلول صباح اليوم الأربعاء، إذ اشترى المستهلكون نحو 16 مليون سلعة خاضعة لخصم.

وهذا اليوم هو أكبر مناسبة للمبيعات في العالم، إذ يتخطى الجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة مجتمعين، ويمتد 1 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر هذا العام.

ومن المرجح أن يكون هذا الأداء نبأ طيبا لمجموعة AliBaba القابضة بعد أسبوع من خسارتها نحو 10% من قيمتها السوقية إثر سحب الجهات التنظيمية إدراج شركة التكنولوجيا المالية التابعة لها Ant Group.

يأتي هذا الأداء في المبيعات أيضا في ظل تعاف اقتصادي مع السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الصين، فيما يعني إغلاق الحدود والحد من الانتقالات أن المزيد من المستهلكين ينفقون أثناء الوجود في المنازل.



ونظرا لحجمها تعد هذه المبيعات على نطاق واسع مؤشرا على قوة تعافي اقتصاد الصين بعد فترة تفشي الفيروس.

وإلى جانب نسب الخصم البسيطة على الأسعار المعتادة للسلع، تحث AliBaba المتسوقين عبر منصاتها المتعددة على استخدام تطبيقات ألعاب الهواتف المحمولة وانتقاء مشتريات متعددة من المتاجر وتقديم الطلبيات في الساعات الأولى من مدة الخصم للحصول على أفضل العروض.

وحتى الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، في 11 نوفمبر تشرين الثاني، تجاوزت الطلبيات عبر منصة جي.إم.في 372.3 مليار يوان، أي ما يعادل 56.3 مليار دولار، إذ سجلت رقما قياسيا من الطلبيات بلغ 583 ألفا كل ثانية، حسبما أعلنت AliBaba.



وعُرضت مليوني سلعة للخصم لأول مرة وهو ما يصل إلى مثلي العدد في العام الماضي عندما سجلت المنصة مبيعات قيمتها 38.4 مليار دولار في اليوم نفسه.

ويتوقع محللون أن يشهد العام الحالي انتعاشا في مبيعات العلامات التجارية الفاخرة في الصين حيث يظل المستهلكون الذين يسافرون عادة إلى الخارج للتسوق في المنازل بسبب إغلاق الحدود والحد من حركة السفر.

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