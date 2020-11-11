مستشار محافظ الأنبار لـ(الصباح): غلق مخيم النازحين في الحبانية

2020/11/11 | 14:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – حازم محمد حبيب

اكد مستشار محافظ الانبار لشؤون النازحين مازن ابو ريشة اليوم الأربعاء، غلق مخيم المدينة السياحية بالكامل بعد نقل آخر العائلات التي كانت تسكن المخيم الى مناطق سكناها الاصلية.

وقال ابو ريشة في تصريح لـ"الصباح": ان الحكومة المحلية وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والقوات الامنية في محافظة الانبار والمنظمات الدولية اغلقت اليوم الأربعاء، مخيم المدينة السياحية (الحبانية) بالكامل بعد نقل آخر 40 عائلة إلى مناطقها، منوها بان 34 الف عائلة كانت تسكن المخيمات منذ سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على المحافظة.

واشار الى ان حكومة الانبار المحلية جادة في حسم هذا الملف بشكل كامل بعد انتهاء العمل لإغلاق مخيم العامرية بعد الانتهاء من نقل العائلات المتبقية في المخيم وعددها نحو 900 عائلة.

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