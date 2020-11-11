البرلمان يؤجل جلسة التصويت على قانون الاقتراض لمدة نصف ساعة

2020/11/11 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

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مبنى مجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، عن تأجيل انعقاد جلسة البرلمان نصف ساعة، حيث من المقرر التصويت على قانون الاقتراض خلال الجلسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب، اليوم، 11 تشرين الثاني 2020، أن هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، في حين يتصدر التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم.

وأفاد مصدر برلماني، ان اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، من أجل حسم قانون الاقتراض، مبينا ان هذا الاجتماع يأتي في اطار حسم المواقف النهائية اتجاه التصويت على قانون الاقتراض خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم.

وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان أعلنت أمس، ان التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي سيتصدر جدول أعمال جلسة البرلمان التي سيتم عقدها اليوم الأربعاء.

ر.إ

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