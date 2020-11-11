2020/11/11 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاربعاء، عن نتائج عمليات تطهير جبال خانوكة، مؤكدة تدمير 4 عجلات و56 وكرا والاستيلاء على كميات مختلفة من الاسلحة والاعتدة.

وجاء في بيان الخلية، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه، بعد ان أطلقت يوم الثامن من الشهر الجاي وبتوجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة،، قطعات الجيش العراقي المتمثلة (الفرقة التاسعة وأمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مناطق شرق نهر دجلة ) وقيادة قوات الشرطة الأتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي . بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة خانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية وتطهير هذه المناطق كانت نتائج هذه العملية كالاتي:

تدمير 4 عجلات و56 وكرا والعثور على 3 قواعد رشاشة و106 عبوة ناسفة ومدفع ما يسمى جهنم وقاعدة راجمة وصاروخين و5 عجلات متروكة وخندقين و15 موضع رمي و45 نفقاً و3 ركائز هاون ومنصتي إطلاق صواريخ و11 قنبرة هاون ومسطرة تفجير وهاون ومرصد للعدو، كما تم تطهير 3 طرق، فيما أصيب 4 مقاتلين وتضررت آلية.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام تعلن نتائج عمليات تطهير خانوكة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام تعلن نتائج عمليات تطهير خانوكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).