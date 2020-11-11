الشطرنج الإيراني مهدد بـ

2020/11/11 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، نايجل شورت، من أنه سيتم حظر إيران قريباً من الأحداث الدولية إذا استمر مسؤولو الدولة في إجبار لاعبي الشطرنج الإيرانيين على عدم التنافس مع نظرائهم الإسرائيليين، ومقاطعة الأحداث التي تشمل إسرائيل .

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