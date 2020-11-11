الاقتصاد النيابية تقدم مقترحاً لتشكيل شركة وطنية لإستثمار المعادن

2020/11/11 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، عن تقديمها مقترحاً لتشكيل شركة وطنية لإستثمار المعادن بمعزل عن وزارة الصناعة.

وقال عضو اللجنة حسن الكناني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، "نحن بصدد تقديم مقترح لتشكيل شركة وطنية للاستثمار المعادن ترتبط برئاسة الوزراء بمعزل عن وزارة الصناعة"، لافتا إلى "الأخيرة لم تنجح في الصناعة بسبب الفساد وسرقة المال العام".





واضاف انه "حسب التصنيف العالمي يعتبر العراق من أغلى عشر دول بالعالم بالثروات الطبيعية ويحتل المرتبه التاسعة من بين 193 دولة في العالم".





وبين الكناني، أن" الموارد الطبيعية الموجودة بالعراق تصنف على النفط والغاز والمعادن والكبريت والنحاس والزيبق الأحمر الموجود بمحافظة ميسان".

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