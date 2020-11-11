إنخفاض مؤشرات البورصة في الجلسة الرابعة

2020/11/11 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادشهدت الجلسة الرابعة من جلسات البورصة انخفاض مؤشرها بنسبة 0،34%.

كما شهدت الجلسة انخفاض اسهم 7 شركات تقدمها أسهم المصرف المتحد بـ14.29% وأسهم مصرف العطاء الاسلامي بـ5.56%.

فيما ارتفعت أسهم 9 شركات تقدمها أسهم مصرف بغداد بـ4.88% وأسهم السجاد والمفروشات بـ3.83%.

وجرى خلال الجلسة تداول 1,04 مليار سهم بقيمة 706,6 مليون دينار.

وكانت اسهم شركة مصرف بغداد هي الاكثر تداولاً وقيمة بتداولها 811,5 مليون سهم بقيمة 343 مليون دينار.

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