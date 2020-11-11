الأمم المتحدة وفريق الحكومة الشرعية اليمنية يبحثان خفض التصعيد الذي افتعلته ميليشيات الحوثي

2020/11/11 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اجتماعا في اليمن مع فريق الحكومة الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، وذلك لخفض التصعيد الذي افتعلته ميليشيات الحوثي.

ويعد اللقاء هو الأول بعد انقطاع دام لأشهر من التوقف وتعطيل ميليشيات الحوثي لعمل آلية نقاط المراقبة، ومقتل ضابط الارتباط في الفريق الحكومي الذي استهدفته المليشيا خلال أداء عمله ضمن فريق الرقابة بالبعثة الأممية، وطالب الفريق الحكومي بالتحقيق الجاد في استهداف الضابط.

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