أهالي شهداء البيشمركة يحرقون مساعدات أميركية احتجاجا على الاستهانة بدماء الشهداء

2020/11/11 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم المئات من أهالي شهداء البيشمركة، على إحراق مساعدات قدمتها منظمة إنسانية أميركية تعبيرا عن رفضهم تلك المساعدات.

مصادر محلية أكدت ان المنظمة الأميركية كانت قد وجهت دعوة لمئتين عائلة من عوائل الشهداء في قوات البيشمركة في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، من مناطق سوران وكركوك وميركه سور للحضور إلى مبنى مستشفى البيشمركة في أربيل، لتلقي مساعدات إنسانية، ليقوم الأهالي بإشعال النار في تلك المساعدات تعبيرا عن رفضهم لها قائلين إنها كانت عبارة عن ملابس وأحذية قديمة، في موقف اعتبروه استهانة واستخفافا بدماء الشهداء، في حين أوضح ممثل المنظمة الإنسانية ان المساعدات المقدمة جاءت وفقا للمبالغ المخصصة لهذا الغرض.

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