نينوى.. احباط تهريب آثار

2020/11/11 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، يوم الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب آثار وإلقاء القبض على المربين في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، بأهمية القضاء على الجريمة بمختلف صورها، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، وبعملية نوعية، تمكنت مفارز شؤون الداخلية من احباط عملية تهريب اثار في إحدى مناطق محافظة نينوى".

وأضافت: أنه تم "إلقاء القبض على العصابة التي حاولت تهريب هذه الآثار التي تنوعت بين مخطوطات أثرية ومسكوكات واختام".

وأشارت الوزارة إلى، أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه العصابة، والتعامل مع الآثار المضبوطة أصولياً".

PUKmedia عن اعلام وزارة الداخلية‌

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