2020/11/11 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمراسيم مهيبة شاركت فيها شخصيات حزبية وحكومية وجماهير كبيرة، شيعت مدينة السليمانية يوم الاربعاء، جثمان البيشمركة العتيد، المناضل قادر حاج علي الى مثواه الاخير.

وكانت المنية قد وافت البيشمركة العتيد المناضل قادر حاج علي، امس، متأثرا باصابته بفايروس كورونا.

الراحل هو نجل حاج علي بك الشخصية المعروفة في مدينة السليمانية، من مواليد عام 1955، انضم لقوات بيشمركة كوردستان 1980، وشارك معاناة شعبه وآلامه في كافة مراحل النضال، لحين رحيله المؤسف، الثلاثاء، جراء فايروس كورونا.

PUKmedia خاص

‌‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع جثمان البيشمركة العتيد قادر حاج علي الى مثواه الاخير) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع جثمان البيشمركة العتيد قادر حاج علي الى مثواه الاخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).