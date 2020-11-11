بسبب فساد وزارة الصناعة .. مقترح لتأسيس شركة وطنية لاستثمار المعادن

2020/11/11 | 14:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، انها بصدد تقديم مقترح لتأسيس شركة وطنية لاستثمار المعادن ترتبط برئاسة مجلس الوزراء بمعزل عن وزارة الصناعة.

وقال عضو اللجنة النائب حسن جلال في مؤتمر صحفي مشترك حضرته ” خبر برس “، ان ” وزارة الصناعة لم تنجح في قطاع الصناعة بسبب الفساد وسرقة وهدر المال العام “.

واوضح انه ” ضمن التصنيف العالمي يعتبر العراق أغنى عشر دول في العالم بالثروات الطبيعية ويحتل المرتبة التاسعة من اصل 193 دولة في العالم ” ، مشيرا الى ان ” الموارد الطبيعية الموجودة بالعراق تصنف لقطاعات النفط والغاز والمعادن والكبريت والنحاس والزئبق الأحمر في محافظة ميسان “.

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