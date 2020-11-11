أبرزها الرواتب.. وثيقة تكشف حجم مبالغ الاقتراض قبل التصويت عليها بالبرلمان

2020/11/11 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وثيقة تكشف حجم مبالغ الاقتراض قبل التصويت عليها بالبرلمان

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