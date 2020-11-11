"القنصل الفرنسي كان بين الحضور".. جرحى بانفجار استهدف مقبرة لغير المسلمين في جدة

2020/11/11 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، وقوع اعتداء بمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية، مما أسفر عن جرحى.

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