2020/11/11 | 14:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: اعلن صندوق الثروة السيادية الروسي يوم الأربعاء إن اللقاح الروسي فعال بنسبة 92 بالمئة في حماية الناس من فيروس كورونا وفقا لنتائج التجارب المؤقتة، في الوقت الذي تسارع فيه موسكو لمواكبة شركات الأدوية الغربية في السباق للحصول على لقاح اخر.

النتائج الأولية هي الثانية فقط التي يتم نشرها من مرحلة متأخرة من تجربة بشرية في إطار الجهد العالمي لإنتاج لقاحات يمكن أن توقف الجائحة التي ادت الى وفاة أكثر من 1.2 مليون شخص ودمرت الاقتصاد العالمي.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي ، الذي يدعم تطويره وتسويقه على الصعيد العالمي ، إن النتائج تستند إلى بيانات من أول 16 ألف مشارك في التجربة تلقوا جرعتين من اللقاح.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف: “نظهر ، بناءً على البيانات ، أن لدينا لقاحًا فعالاً للغاية”.

(مترجم)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق الثروة السيادية الروسية: لقاح سبوتنك فعال بنسبة 92% 7 SKY TV.

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