صور: انتزاع مخطوطات وتحف وأختام أثرية من عصابة تهريب

2020/11/11 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال عصابة تمارس تهريب آثار، خلال عملية نوعية في محافظة نينوى.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الثاني 2020)، إن "مفارز شؤون الداخلية من تمكنت في عملية نوعية من إحباط عملية تهريب أثار في إحدى مناطق محافظة نينوى".

وأضاف البيان، "تم إلقاء القبض على العصابة التي حاولت تهريب هذه الآثار، وقد تنوعت هذه الأثار بين مخطوطات أثرية ومسكوكات وأختام"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه العصابة، والتعامل مع الأثار المضبوطة أصولياً"

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