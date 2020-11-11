إعلان عراقي عن شركة وطنية لإستثمار المعادن: العراق بالمرتبة 9 عالمياً بالثروات الطبيعية بين 193 دولة

2020/11/11 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، عن تقديمها مقترحاً لتشكيل شركة وطنية لإستثمار المعادن بمعزل عن وزارة الصناعة.

وقال عضو اللجنة حسن الكناني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: “نحن بصدد تقديم مقترح لتشكيل شركة وطنية للاستثمار المعادن ترتبط برئاسة الوزراء بمعزل عن وزارة الصناعة”، لافتا إلى “الأخيرة لم تنجح في الصناعة بسبب الفساد وسرقة المال العام”.

واضاف انه “حسب التصنيف العالمي يعتبر العراق من أغلى عشر دول بالعالم بالثروات الطبيعية ويحتل المرتبه التاسعة من بين 193 دولة في العالم”.

وبين الكناني، أن” الموارد الطبيعية الموجودة بالعراق تصنف على النفط والغاز والمعادن والكبريت والنحاس والزيبق الأحمر الموجود بمحافظة ميسان”.

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