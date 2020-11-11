2020/11/11 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : اربيل } أقدم عدد من المحتجين من ذوي ضحايا البيشمركة، اليوم الأربعاء، بإحراق مساعدات قدمت من منظمة أميركية تعبيرا عن رفضهم لما أسموه بالإستهانة لتضحيات ابنائهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ذوو ضحايا البيشمركة يحرقون مساعدات المنظمة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ذوو ضحايا البيشمركة يحرقون مساعدات المنظمة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).