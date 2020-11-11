مدير المرور: إفتتاح موقعين جديدين لتسجيل المركبات في بغداد قريباً

2020/11/11 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير المرور العامة:

سيتم افتتاح موقعين جديدين لتسجيل المركبات في بغداد خلال أقل من شهر لتخفيف زخم المراجعة على نافذة الحجز الإلكتروني

اقتربنا من انجاز مشروع أتمتة النظام الإلكتروني الخاص بمراقبة حركة مرور العجلات ورصد المخالفات الكترونياً بدلاً عن الوصولات الورقية

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