الانبار..اغلاق مخيمات المدينة السياحية في الحبانية بعد عودة 34 الف اسرة نازحة

2020/11/11 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أعلن مستشار محافظة الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الاربعاء، اغلاق مخيمات النزوح بالمدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي.

وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ إن “ممثلين من وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الانسانية فضلا عن اعضاء من حكومة الانبار المحلية والقيادات الامنية قد حضروا مراسيم اغلاق ثاني اكبر مخيمات النزوح في المحافظة بعد عودة نحو 34 الف اسرة نازحة “.

واضاف ان “مخيمات المدينة السياحية في الحبانية تضم نحو 43 مخيم تم اغلاقها بالكامل بعد عودة كافة الاسر النازحة باستثناء 10 اسر تم نقلها الى مخيمات قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة التي تضم نحو 900 اسرة”.



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