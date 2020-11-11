أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في شهرين

2020/11/11 | 15:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قفزت أسعار النفط، خلال تعاملات الأربعاء، إلى أعلى مستوى في شھرين، بدعم من ھبوط مخزونات الخام الأمريكیة، واستعداد تحالف “أوبك +” لتعديل اتفاقیة خفض الإنتاج.

وارتفع خام برنت بأكثر من دولار للبرمیل إلى 44.7 دولار، كما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس” أكثر من دولار للبرمیل الیوم إلى 44.42 دولار.

وقال معھد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بحدة بمقدار 1.5 ملايین برمیل، خلال الأسبوع المنتھي بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، إلى 482 ملیون برمیل.

وتصدر في وقت لاحق الأربعاء، البیانات الرسمیة للمخزونات خلال الأسبوع الماضي، الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.



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