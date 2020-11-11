تشكيل لجنة عليا برئاسة الكاظمي لمعالجة ملف إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار

2020/11/11 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

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مياه الصرف الصحي

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمعالجة ملف إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة، جاسم الفلاحي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 11 تشرين الثاني 2020، إن "ملف إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار، وعدم وجود وحدات معالجة يمثل مشكلة مستدامة، لاسيما وأن لدينا كميات هائلة من مياه الصرف الصحي التي تلقى إلى الأنهار وهذا يعتبر اعتداء جائرا".

واوضح ان " إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار لا يؤثر فقط على طبيعة المياه والكائنات الحية، انما له علاقة مباشرة بحياة وصحة الانسان والصحة العامة"، مشيرا إلى أن "إلحاح الوزارة ومتابعتها لهذا الملف، فضلا عن التقارير التي أرسلتها الوزارة لمكتب رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة، نجحت في تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، لمعالجة هذا الملف".

وبين أن "اللجنة وضعت خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الناجعة لها"، مبينا أن "الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات تتحمل الجزء الأكبر في موضوع إلقاء مياه الصرف الصحي بالنسبة للمستشفيات".

وشدد الفلاحي، على "ضرورة تعاون الأجهزة المعنية لمعالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء محطات لمعالجة جديدة"، فيما لفت إلى أن "الوزارة شكلت ايضا لجنة مختصة مهمتها متابعة كل المؤسسات الطبية، لاسيما وأن أغلب تلك المؤسسات تمتلك محارق خاصة للتعامل مع النفايات الصلبة لما تمثله من خطورة على الصحة العامة وتحتاج إلى متابعة خاصة ولا يمكن خلطها مع نفايات البلدية".

ر.إ

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