وزارة البيشمركة: سنعوض عائلات الشهداء ماديا ومعنويا

2020/11/11 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالمقابل أصدر مكتب وزير البيشمركة بيانا أوضح فيه موقفها من ملابسات توزيع مساعدات غير لائقة على عائلات شهداء البيشمركة.

مكتب وزير البيشمركة شورش إسماعيل أكد في بيان، ان الوزارة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بعقد لقاء مع أهالي شهداء البيشمركة وتعويضهم ماديا ومعنويا، لتلافي سوء الفهم الذي وقع بين الأهالي والوزارة ومنظمة إنسانية أميركية، والتي نتج عنه توزيع مساعدات اعتبرها الأهالي غير لائقة بحقهم وبحق أبنائهم الشهداء.

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