مجلس النواب يبدأ عقد جلسة هامة

2020/11/11 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب، اليوم الاربعاء، عقد جلسته رقم 21 والمتضمنة 4 فقرات، أهمها التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان جلسة مجلس النواب عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبنصاب مكتمل.

واضافت: ان اهم فقرة ضمن فقرات الجلسة الاربع هي التصويت على قانون تمويل العجز المالي، لافتة الى ان الفقرات الاخرى هي: التصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية، إستمرار مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، ومناقشات عامة.

من جانبه حثّ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الكتل النيابية على ضرورة التصويت على قانون العجز المالي لغرض الانتهاء من مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الرعاية الاجتماعية، حسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاربعاء.

وكان النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية قد قال خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان مجلس النواب سيصوت خلال جلسة اليوم على مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان اللجنة المالية النيابية اتفقت خلال اجتماع امس الثلاثاء على تكون نسبة القرض في مشروع قانون تمويل العجز المالي 12 تريلون دينار وليس ما طلبته الحكومة.

PUKmedia هاميار علي‌

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