“فيتش” تثبت التصنيف الائتماني لـ”أرامكو” عند مستوى “A”

2020/11/11 | 15:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ثبتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند مستوى (A)، كما غيرت نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى سلبية.

وقالت فيتش في تقرير صادر لها أمس الثلاثاء، إن تغيير النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية، قاده تعديل مماثل للنظرة المستقبلية للمملكة بشكل عام.

ورجحت فيتش أن إنتاج أرامكو السعودية من السوائل سينخفض 7% على أساس سنوي في 2020 ثم يتعافى تدريجياً في 2021-2022.

كما أشارت إلى أن أرامكو معرضة بشكل أكبر لمخاطر التحول في الطاقة مقارنة بشركات النفط الكبرى، وخاصة في أوروبا.

واحتلت شركة أرامكو السعودية صدارة شركات النفط العالمية تحقيقاً للأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة أقل وتيرة تراجع في الأرباح بين الشركات رغم تداعيات جائحة كورونا على أسواق النفط عالمياً.

وحققت أرامكو صافي ربح بلغ 11.79 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع نسبته 44.6%، مقارنة بأرباح بلغت 21.29 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لشركة أرامكو السعودية في سبتمبر – أيلول الماضي عند مستوى “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت فيتش أن تصنيف قدر المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لشركة أرامكو السعودية عند مستوى “A” مقيد بتصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لأكبر مساهمي الشركة وهي المملكة العربية السعودية؛ نظراً إلى الروابط المتينة بين الشركة والجهة السيادية، بما يتماشى مع معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة، ومعايير تصنيف الرابط بين الشركة الأم والشركة الفرعية لفيتش.

وقيمت فيتش الملف الائتماني المستقل لأرامكو السعودية عند مستوى “aa+”، باعتبار أن أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، مشيرة إلى أن ملف أعمالها يتميز بإنتاج واسع النطاق واحتياطات ضخمة وتكاليف إنتاج متدنية وتوسع في المصب والبتروكيماويات.

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