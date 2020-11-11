"قنبلة يدوية وفرنسا ليست مستهدفة".. تفاصيل جديدة عن اعتداء جدة

2020/11/11 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هجوما وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة السعودية وإن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة.

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