الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بنحو 0.1 % مع ترقب مستجدات كورونا

2020/11/11 | 15:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات كورونا.

ويأتي أداء الدولار مع تزايد إصابات كورونا في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون الإقرار الرسمي بلقاح “فايزر” و”بيونتك” لعلاج الفيروس.

وعلى الصعيد السياسي، وصف الرئيس المنتخب جو بايدن عدم سعي دونالد ترامب إلى انتقال السلطة بأنه أمر محرج، مشيراً إلى أن ذلك لن يغير شيئاً في الخطط التي ينوي القيام بها.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1799 دولار، كما ارتفع مقابل الين الياباني بنسبة مماثلة عند 105.42 ين.

وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.3292 دولار، بينما ارتفع بنفس النسبة مقابل الفرنك السويسري عند 0.9166 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 92.84.

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