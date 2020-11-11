في ظل اقتصاده المنهك ، يناقش العراق مساهمته في تخفيض إنتاج أوبك+

2020/11/11 | 15:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: لندن (رويترز) – عاد الجدل داخل العراق بشأن ما إذا كان ينبغي أن يطلب إعفاءه من تخفيضات إنتاج أوبك + مع انخفاض الأسعار في موارده المالية ، مما يشكل تحديا للحكومة التي تكافح من أجل معالجة الدمار الذي خلفته سنوات الحرب وتفشي الفساد.

وتضرر الاقتصاد العراقي وقطاع النفط جراء سنوات من الحروب والعقوبات والمعارك التي تلت الغزو الامريكي للعراق عام 2003 واخرها حرب داعش .



واشتكت بغداد من أنها واجهت صعوبة في إنعاش صناعة النفط الراكدة في وقت استفاد فيه أعضاء آخرون في أوبك وعززوا حصتهم في السوق.يعتمد العراق على النفط في تمويل 97٪ من ميزانيته العامة.

منذ الأول من مايو ، قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، بإجراء خفض قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميًا ، أو 10٪ من الإنتاج العالمي ، بعد أن دمرت جائحة كورونا ثلث الطلب العالمي.

(مترجم)

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