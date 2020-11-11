بالصور.. 4 جرحى في هجوم على مقبرة لغير المسلمين في السعودية

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الاربعاء، وقوع اعتداء بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية.

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