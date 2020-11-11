السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة الحيدري

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، بوفاة السيد حيدر الحيدري.

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