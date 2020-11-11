الحلبوسي يفتتح جلسة التصويت على قانون الاقتراض

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افتتاح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، جلسة التصويت على قانون الاقتراض.

وقالت الدائرة الاعلامي للبرلمان في بيان، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتاح أعـمـال الجلســـــة رقم (21)".

وكانت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) كشفت، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، مبالغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي، وتوزيعها قبل التصويت عليها في جلسة البرلمان المقررة عقدها اليوم.

وتضمنت الوثيقة، مبالغ مالية لـ 24 فقرة، ابرزها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر الثلاثة المقبلة، ومفردات البطاقة التموينية والمشاريع الاستثمارية، فيما بلغ مجموع المبالغ 23.9 تريليونات دينار.

1- رواتب الموظفين لثلاثة اشهر (10) تريليونات.

2- رواتب شركات التمويل الذاتي (465) ملياراً.

3- رواتب المنح للماء و المجاري و المؤسسات البلدية وامانة بغداد (453) ملياراً.

4- الرواتب التقاعدية للمدني والعسكري والمكافئات التقاعدية (4.5) تريليونات.

5- رواتب شبكة الحماية الاجتماعية (720) ملياراً.

6- رواتب معيلي ذوي الاعاقة (60) ملياراً.

7- الأدوية (541) ملياراً.

8- البطاقة التموينية (162) ملياراً.

9- الحنطة و الشلب (1.8) تريليوناً.

10- دعم المزارعين (63) ملياراً.

11- برنامج جائحة كورونا - وزارة الصحة (100) مليار.

12- كلفة انتاج النفط الخام (192) ملياراً.

13- رأس مال صندوق الإسكان (4) مليارات.

14- غاز البصرة (186) ملياراً.

15 - برنامج الاغاثة للمهجرين (25) ملياراً.

16- برامج اعادة الاستقرار للصندوق و مبادرة التعليم (132) ملياراً.

17- برنامج الانتخابات (60) ملياراً.

18- برنامج استقرار المحافظات (61)

19- برنامج الأمم المتحدة للامن الغذائي (48) ملياراً.

20- السلع والخدمات للرئاسات الثلاث والاجهزة الامنية والصحة وبقية الوزارات (1) تريليون.

21۔ المنح التشغيلية للماء و المجاري و المؤسسات البلدية و امانة بغداد (300) ملیار.

22- المشاريع الاستثمارية (2.4) تريليونات.

23- مستحقات المقاولين (654) ملياراً.

24- مشاريع محافظة ذي قار (50) ملياراً

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