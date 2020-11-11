جرحى جراء استهداف بعثة فرنسية داخل مقبرة في السعودية

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الاربعاء، وقوع جرحى جراء اعتداء بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين بالسعودية، فقد تم الهجوم في داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى".

وأشارت إلى أن "الهجوم تم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف في الحادي عشر تشرين الثاني".

وذكرت الوزارة، أن "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى"

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم، مؤكدة أنه هجوم "غير مبرر"، و"جبان"، والذي تم أثناء وجود عدد من القناصل من بينهم القنصل الفرنسي في السعودية.

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