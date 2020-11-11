الكعبي يدعو الكتل النيابية للتصويت على قانون الاقتراض والابتعاد عن ’’المزايدات’’

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، الكتل النيابية، للتصويت على قانون الاقتراض والابتعاد عن "المزايدات السياسية".

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان، حث الكتل النيابية على ضرورة التصويت على قانون العجز المالي لغرض الانتهاء من مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الرعاية الاجتماعية".





وأضاف الكعبي بحسب البيان، أنه "على الكتل النيابية الابتعاد عن المزايدات السياسية التي تمس قوت المواطن تحت اي مسمى كان".





وأوضح أنه "لا بديل عن موازنة 2021، وبإمكان الكتل النيابية وضع ما تراه مناسباً كمشاريع للنهوض في الواقع الخدمي والصحي وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر نيابي مطلع، بحصول خلافات داخل اجتماع اللجنة المالية حول قانون تمويل العجز المالي، فيما بيّن أن نوابا كرد هددوا بالانسحاب ما لم يتم تضمين المشروع رواتب موظفي إقليم كردستان.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "اجتماع اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي عقد قبيل جلسة اليوم، شهد خلافات بين أعضاء اللجنة، حول قيمة القرض المزمع تقديمه للحكومة".

وأضاف، أن "خلافا حصل أيضا، حول رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث هدد نوابٌ من إقليم كردستان بالانسحاب من الجلسة ومقاطعتها، حال عدم تضمين مشروع قانون تمويل العجز المالي، رواتب موظفي إقليم كردستان".

وأرجأ، مجلس النواب، انعقاد جلسته الاعتيادية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، والتي من المقرر أن تشهد التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

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