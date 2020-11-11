الكعبي يدعو إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية والتصويت على قانون العجز المالي

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى ضرورة التصويت على قانون العجز المالي، لانهاء مشكلة الرواتب، فضلا عن الابتعاد عن المزايدات السياسية.وأكد الكعبي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي حث الكتل النيابية على ضرورة التصويت على قانون العجز المالي لغرض الانتهاء من مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين …

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