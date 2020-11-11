نائب يصف قرار غلق مخيمات النازحين بـ”غير المدروس”: تبعاته سلبية

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصف النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، قرار غلق مخيمات النازحين بـ”غير المدروس”، مشيرا الى تبعات سلبية.وقال الجربا في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، مخاطبا رئيس الوزراء، ان “قرار غلق مخيمات النازحين في نينوى بهذا التوقيت وقسرًا قرار غير مدروس، وتبعاته سلبيه جداً”.وطالب النائب، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ”التريث …

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