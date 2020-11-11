بعد فشل المصالحة.. نواب الفتح والنصر يدعمون سحب الثقة من الحلبوسي

2020/11/11 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، ان نواب تحالف الفتح وائتلاف النصر أعلنوا دعمهم لمشروع الجبهة العراقية في سحب الثقة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، انه “بعد فشل لقاء المصالحة الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن نواب الفتح والنصر رسمياً انضمامهم الى مشروع الجبهة العراقية بسحب الثقة عن …

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