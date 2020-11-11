بالوثائق .. 100 توقيع لالغاء تكليف مرشحي الدرجات الخاصة وايقاف رواتبـهم

2020/11/11 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن نواب عن جمع 100 توقيـع ، لاضافة نص الى مشروع قانون تمويل العجز المالي ، بايقاف رواتب مرشحي الدرجات الخاصة كافة واعتبار تكليفهم ملغيا لمخالفة تعيينهم النصوص الدستورية والقانونية ./انتهى5

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