نائب يدعو الكاظمي لاختيار شخصية كفؤة لمحاربة مافيات الفساد في امانة بغداد

2020/11/11 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالب النائب عن محافظة الانبار عادل المحلاوي ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتعجيل في اختيار شخصية بغدادية كفوءة لتصحيح الوضع السيء في امانة بغداد ، ومحاربة مافيات الفساد في هذه المؤسسة وتغيير جميع الكوادر العليا الفاشلة ، التي لم تقدم اي خدمات ملموسة يشعر بها المواطن البغدادي".وانتقد المحلاوي ، في مؤتمر صحفي ، المشاكل الحالية التي تواجه العاصمة عبر تقطيع الدور السكنية والاراضي بشكل غير علمي وعدم خضوعها للمعايير العمرانية حتى وصل التقطيع الى٣٠مترا مربعا، وسط تغاضي الامانة عن ذلك ووقوفها موقف المتفرج ".واضاف ان " ذلك الامر هو عملية تخريب ممنهجة تقف وراءها اجندات خبيثة ، ويعود السبب الاساس الى الفشل الواضح في ادارة امانة بغداد طوال١٧ عاماً الماضية في تقديم الخدمات للمواطنين "، مشيرا الى تعرض مجسر لعمل ارهابي عام(٢٠٠٦ ) يربط منطقتي حي الجامعة بحي الخضراء في جانب الكرخ ، ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا لم يتم اعماره وهو مغلق ، وكذلك اكمال فرز وتقديم الخدمات الاساسية لمقاطعتي٢/١٠ و٣/١٠ ابو دشير والتي مضى على توزيعها عشرون سنة والتي يقدر عددها ب(٣٠) الف قطعة سكنية على الرغم من مناشدات اهلها للحكومة "./انتهى5

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