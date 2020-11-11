رئيس هيئة الحشد الشعبي يصل دمشق للقاء الرئيس الأسد

2020/11/11 | 15:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية للقاء الرئيس السوري بشار الأسد....

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