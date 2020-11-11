بيع نحو 60 مليون جرعة من لقاح كورونا “فايزر”

2020/11/11 | 15:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت كندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة أنها أبرمت مع فايزر عقد خيار شراء 56 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي طورته المجموعة الدوائية الأميركية ضد كورونا.

وقال متحدث باسم إدارة الخدمات العامة والتموين إن هذه الكمية من اللقاحات تضاف إلى 20 مليون جرعة أخرى سبق وأن طلبت الحكومة الكندية من المجموعة الأميركية أن تحجزها لها.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال تعليقا على إعلان فايزر أن لقاحها التجريبي المضاد لكورونا أثبت فعالية بنسبة 90% في الوقاية من كورونا إن هذا النبأ مشجع للغاية ويتيح رؤية الضوء في نهاية النفق.

كما وقعت كندا اتفاقيات مماثلة مع ثلاث شركات أميركية أخرى هي نوفافاكس وجونسون آند جونسون وموديرنا، وكذلك مع شركات سانوفي الفرنسية وجي أس كي البريطانية، وأسترازينيكا السويدية البريطانية.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يستعد لإبرام اتفاق مع فايزر لشراء 300 مليون جرعة من لقاحها، أي ثلاثة أضعاف الكمية التي حجزتها لنفسها الولايات المتحدة.

وقال ترودو إن كندا هي إحدى الدول التي تمكنت من إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات والتي لديها المجموعة الأكثر تنوعا من اللقاحات المحتملة، وناشد مواطنيه الالتزام بالتدابير المتبعة لمكافحة تفشي الوباء.

وبلغت الحصيلة التراكمية لفيروس كورونا في كندا يوم أمس الثلاثاء أكثر من 270 ألف إصابة من بينها أكثر من 10600 حالة وفاة.

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