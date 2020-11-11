رئاسة البرلمان: نعمل بصورة متكاملة من اجل انهاء ملف رواتب الموظفين

2020/11/11 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراس نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاربعاء، اجتماعات اللجنة المالية الخاصة لمناقشة قانون الاقتراض الداخلي.

واكد الحداد على ضرورة “تذويب الخلافات السياسية وأبعادها عن هذا القانون كونه يمس شريحة الموظفين وان تؤجل المناقشات التفضيلية الى قانون الموازنة لعام 2021 وليس الان كون رواتب الموظفين تنتظر ان يشرع هذا القانون”.





واشار الى ضرورة “تعاون مجلس النواب مع الحكومة من اجل اجتياز الازمة المالية واشاد بتمسك القوى العراقية بمبدأ الشراكة ومنهجية التنوع العراقي في ادارة العمل البرلماني العراقي”.

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