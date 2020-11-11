خلاف نيابي حول نقطتين يؤخر التصويت على قانون الاقتراض

2020/11/11 | 15:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

استمر اجتماع اللجنة المالية النيابية المنعقد حتى الان ، لمناقشة الاتفاق النهائي على مشروع قانون تمويل العجز المالي ” الاقتراض ” .

وذكر مراسل ” خبر برس “، ان ” الخلاف القائم حتى الان بسبب نقطتين ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي ، تتعلق الاولى باستحقاق الاقليم والاخرى بتخصيصات بعض المحافظات الجنوبية “.

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