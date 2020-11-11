مطالبات شيعية برلمانية بالغاء المادة 140 من الدستور العراقي ورفض كردي قاطع

2020/11/11 | 15:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة ضغوط المتظاهرين وزج مطالب أطراف سياسية في مطالب المتظاهرين، شكل مجلس النواب العراقي لجنة لتعديل الدستور العراقي، بحثت في تعديل عدد من مواد الدستور، وأثارت المادة 140 من الدستور خلافات بين الكورد والأطراف الأخرى، حيث تطالب أطراف شيعية بإلغاء … Readmore

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