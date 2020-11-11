نص البيان المشترك الصادر عن الاجتماع العراقي السعودي لتطوير العلاقات بين البلدين

2020/11/11 | 15:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اجتماع مرئي بين رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب … Readmore

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