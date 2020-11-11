2020/11/11 | 15:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فينغر يحدد الفارق بين رونالدو وميسي لإنهاء الجدل

حاول المدرب الأسطوري لنادي أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، إنهاء الجدل حول الأفضل بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

وقال فينغر في تصريحات لموقع “SoFoot.com” أبرزتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “عادة ما أقول إن رونالدو هو لاعب كرة القدم الرياضي، وميسي الفنان الاستثنائي، وهذا هو الفارق بين الاثنين”.

وأضاف المدرب المخضرم الذي أشرف على أرسنال لمدة 22 عاما (1996/2018): “يفضل الجميع أحدهما أو الآخر، وعندما نحب اللعبة، نفضل الفنان”.

وأوضح صاحب الـ71 عاما: “الإبداع يجعلك تكتشف أشياء لا تراها ولم تفكر فيها من المدرجات، حتى لو لم أنكر جودة البرتغالي، أعتقد أن كرة القدم قد تطورت إلى أسلوب رونالدو”.

وأكمل: “هذا لا يعني أننا يجب أن نستبعد الإبداع، يجب أن تتطور القواعد لجعل اللعبة أكثر إثارة، وأكثر جمالا للمشاهدة”.

وسيطر الثنائي رونالدو وميسي على عرش كرة القدم في الـ15 عاما الأخيرة، واحتكرا جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها ميسي ست مرات (رقم قياسي)، فيما نالها رونالدو خمس مرات.

ورغم تجاوزهما عتبة الثلاثين، فإن تنافس ميسي (33 عاما)، ورونالدو (35 عاما)، قد يستمر لموسم أو موسمين آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينغر يحدد الفارق بين رونالدو وميسي لإنهاء الجدل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فينغر يحدد الفارق بين رونالدو وميسي لإنهاء الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).