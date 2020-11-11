اللجنة المالية النيابية تؤكد حسم قضية الرواتب والتوزيع في هذا التاريخ

2020/11/11 | 15:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية أن حسم قضية الرواتب لن يتجاوز الخميس المقبل، كاشفة أن البرلمان لن يصوت على مجمل المبلغ الذي طلبته الحكومة بل على جزء منه.ونقلت الصحيفة الرسمية عن عضــــــــو اللجنة الماليــــــــة النيابية ثامر ذيبان قوله: مجلس النواب … Readmore

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